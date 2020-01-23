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يلا كورة beIN SPORTS HD مجانا مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون full hd بث مباشر مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون يلا شوت الجديد تابع لايف مباراة liverpool مشاهدة هدف محمد صلاح mo salah

الخميس 23/يناير/2020 - 09:25 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر لمباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون كورة أونلاين KORAONLINE، عندما تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

يلا شوت Yalla Shoot لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد وولفرهامبتون، عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد وولفرهامبتون، لمتابعتها في موعدها المحدد بمختلف الجودات دون تقطيع، عبر يلا شوت Yalla Shoot، وكورة جول KORAGOAL.

كورة لايف KORALIVE، حيث تقام مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، التاسعة مساءًا بتوقيت تونس، الثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش Liverpool .

كورة جول KORAGOAL، حيث يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في مواصلة نتائجه الإيجابية في بطولة الدوري لهذا الموسم حيث يتصدر الريدز جدول ترتيب بطولة الدوي حتى الآن Liverpool.

كول كورة COOLKORA لمشاهدة مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون، حيث يعول الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز على الثلاثي الهجومي المتمثل في الدولي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، وفيرمينيو Salah LIVE.

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواصلة الصراع على كافة البطولات المحلية والقارية Liverpool.

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