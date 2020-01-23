حصاد القسم الرابع في بنى سويف وموعد الدور الثاني





قررت لجنة مسابقات دورى القسم الرابع ببنى سويف، تأجيل انطلاق بداية منافسات مباريات الدور الثاني، للمسابقة لتقام يوم الجمعة، 31 يناير ، وكان من المقرر إقامة اولى مباريات الدور الثانى من المسابقة عصر الجمعة، ولكن جاء قرار اللجنة بالتأجيل نظرا لإحتفالات أعياد الشرطة و25 يناير .



ويرصد " الفجر الرياضى " حصاد مباريات الدور الاول لدورى القسم الرابع ببنى سويف.



حيث يحتل معلمين الواسطى ' لافازا ' قمة جدول ترتيب المجموعة برصيد 17 نقطة فيما يتذيل بوش الرياضى جدول الترتيب بدون نقاط .



وتتمثل أكثر الأندية تحقيقا للفوز أندية معلمين الواسطى ومركز شباب الفشن برصيد 5 مباريات فيما لم يحقق فريق بوش أي انتصار خلال سبع جولات .



ويحتفظ معلمين الواسطى بسجله الخالى من الهزائم فيما تعرض بوش الرياضى للخسارة فى سبع مباريات .



وجاء مركز شباب الواسطى كأكثر الفرق تحقيقا لنتيجة التعادل بالمباريات برصيد 3 مباريات فيما لم يحقق سمسطا وبوش نتيجة التعادل نهائيا .



ويعتلى معلمين الواسطى قمة الاكثر تهديفا برصيد 18 هدف، فيما جاء مركز شباب الواسطى كأقل الفرق إحراز الأهداف برصيد هدفين فقط خلال سبع مباريات .



ويعتلى الثنائى معلمين الواسطى والفشن أقوى خط دفاع، بالمسابقة، برصيد 4 أهداف فقط فيما إستقبلت شباك فريق بوش 25 هدف .



ترتيب القسم الرابع ببنى سويف



1- معلمين الواسطى 17 نقطة



2 - شباب الفشن 16 نقطة



3 - إهناسيا 14 نقطة



4 - باروط 10 نقاط



5 - الشبان المسلمين 10نقاط



6 - سمسطا 6 نقاط



7 - مركز شباب الواسطى 6 نقاط



8 - بوش بلا نقاط



