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حصاد القسم الرابع في بنى سويف وموعد الدور الثاني

الخميس 23/يناير/2020 - 09:25 م
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بوابة الفجر
محمد الحسيني
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قررت لجنة مسابقات دورى القسم الرابع ببنى سويف، تأجيل انطلاق بداية منافسات مباريات الدور الثاني، للمسابقة لتقام يوم الجمعة، 31 يناير ، وكان من المقرر إقامة اولى مباريات الدور الثانى من المسابقة عصر الجمعة، ولكن جاء قرار اللجنة بالتأجيل نظرا لإحتفالات أعياد الشرطة و25 يناير .

ويرصد " الفجر الرياضى " حصاد مباريات الدور الاول لدورى القسم الرابع ببنى سويف.

حيث يحتل معلمين الواسطى ' لافازا ' قمة جدول ترتيب المجموعة برصيد 17 نقطة فيما يتذيل بوش الرياضى جدول الترتيب بدون نقاط .

وتتمثل أكثر الأندية تحقيقا للفوز أندية معلمين الواسطى ومركز شباب الفشن برصيد 5 مباريات فيما لم يحقق فريق بوش أي انتصار خلال سبع جولات .

ويحتفظ معلمين الواسطى بسجله الخالى من الهزائم فيما تعرض بوش الرياضى للخسارة فى سبع مباريات .

وجاء مركز شباب الواسطى كأكثر الفرق تحقيقا لنتيجة التعادل بالمباريات برصيد 3 مباريات فيما لم يحقق سمسطا وبوش نتيجة التعادل نهائيا .

ويعتلى معلمين الواسطى قمة الاكثر تهديفا برصيد 18 هدف، فيما جاء مركز شباب الواسطى كأقل الفرق إحراز الأهداف برصيد هدفين فقط خلال سبع مباريات .

ويعتلى الثنائى معلمين الواسطى والفشن أقوى خط دفاع، بالمسابقة، برصيد 4 أهداف فقط فيما إستقبلت شباك فريق بوش 25 هدف .

ترتيب القسم الرابع ببنى سويف

1- معلمين الواسطى 17 نقطة

2 - شباب الفشن 16 نقطة

3 - إهناسيا 14 نقطة

4 - باروط 10 نقاط

5 - الشبان المسلمين 10نقاط

6 - سمسطا 6 نقاط

7 - مركز شباب الواسطى 6 نقاط

8 - بوش بلا نقاط

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