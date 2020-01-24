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مصطفى شعبان: يوسف شاهين قال لي إنت حمار ومبتعرفش تخرج وهتبقى نجم في التمثيل (فيديو)

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:45 ص
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بوابة الفجر
سعد نبيل _ تصوير: محمد فتحي
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أوضح الفنان مصطفى شعبان، أن المخرج الراحل يوسف شاهين، أول من أمن بموهبته في التمثيل، لافتًا إلى أنه كان على تواصل معه حتى فارق عالمنا.

واضاف "شعبان"، خلال لقاءه بالجمهور في ندوة نظمت له ضمن فعليات اليوم الاول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 51، أن أول عمل جمعه بالراحل يوسف شاهين هو فيلم "سكوت هنصور"، وكان الراحل يؤكد له أن هذا العمل سيصبنع منه نجمًا كبيرًا.

وأضاف: "أول ماشافني يوسف شاهين قالي لي إنت حمار ومبتعرفش تخرج،، إنت لازم تبقى ممثل وفيلم سكوت هنصور هينج ويخليك نجم كبير".

وتابع: "الفيلم طرح في السينما ولم يلقى النجاح المتوفع، وفي ذلك الوقت كان الراحل يوسف شاهين يتواجد بالعناية المركزة لمروره بوعكة صحية".

وأشار إلى أنه داعب الراحل خلال زيارته في المستشفى قائلًا له: "الفيلم نزل ومبقتش نجم"، فيما رد يوسف شاهين على حديثي: "السينما كدا اسكت إنت حمار مش فاهم حاجة".

وشهدت بوابات معرض الكتاب تكثيفًا أمنيًا لاستقبال الجمهور الذي حرص على الحضور فى الساعات الأولى لانطلاق المعرض، ما أدى إلى وجود زحام شديد.

يشار أن الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب يقام تحت شعار مصر افريقيا ثقافة التنوع بمشاركة 40 دولة وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف واختارت الدكتور جمال حمدان شخصية لها هذا العام وتضم 808 جناح عرض و900 دار نشر بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الازبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة ولأول مرة يتم اطلاق تطبيق الكترونى يساهم فى التيسير على الزائرين معرفة اماكن دور النشر وما تعرضه من الاصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.

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الكلمات المفتاحية

يوسف شاهين مصطفى شعبان معرض الكتاب سكوت هنصور الفجر الفني

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