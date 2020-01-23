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«كول كورة NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون yallakora sream بث مباشر يلا شوت ليفربول وولفرهامبتون رابط مباراة ليفربول مباشر متعددة NOW مشاهدة مباراة liverpool هدف محمد صلاح gool salah

الخميس 23/يناير/2020 - 09:17 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة ولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي بث مباشر يلا شوت يستعد نادي ليفربول الإنجليزي KORA ONLINE لمواجهة نظيره نادي ولفرهامبتون اليوم الخميس 23 يناير ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين YALLA SHOOT من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي ليفربول KORA LIVE ضد نظيره نادي ولفرهامبتون اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز KORA STAR في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب مولينيو.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول KORA GOAL وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز
وستذاع مباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي ولفرهامبتون اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق حفيظ دراجي.

بث مباشر لمباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي ولفرهامبتون اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي ولفرهامبتون اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

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