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نتيجة مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر بدون تقطيع| yalla shoot رابط ماتش ليفربول liverpool salah

الخميس 23/يناير/2020 - 09:17 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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رابط بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون واندررز في الدوري الإنجليزي الممتاز الخميس 23 يناير yalla shoot plus

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Dawri plus، يحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على ملعب "مولينوكس" لمواجهة فريق ولفرهامبتون في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى ليفربول المتصدر لحصد ثلاث نقاط جديدة والإبتعاد أكثر بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يمتلك ليفربول 64 نقطة، ويسعى لرفع رصيده للنقطة 67 والإبتعاد بالصدارة عن ملاحقه مانشستر سيتي.

Cool kora، يقدم لكم "الفجر الرياضي" اليوم خدمة مشاهدة المباراة عند إنطلاقها دون تأخير، حيث يمكنكم مشاهدة المباراة من خلال رابط yalla kora دون إعلانات أو تقطيع لجميع السرعات وبجميع الجودات المتاحة، وفي حالة توقف الصورة يرجى تحديث الصفحة.

Live kora، تذاع المباراة في تمام العاشرة 22:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الثانية عشرة عند منتصف الليل 00:00 بتوقيت الإمارات، التاسعة 21:00 بتوقيت الجزائر وتونس، الثامنة 20:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع على قناة beIN Sports HD2 والتي يمكنكم متابعة بثها المباشر على شبكة الإنترنت على تطبيق bein match.

Kora star، ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مباراة ولفهرامبتون بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: أليسون بيكير
خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندي روبيرستون.
خط الوسط: جورجينو فينالدوم – فابينيو – جوردان هيندرسون.
خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.

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