نتيجة مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر بدون تقطيع| yalla shoot رابط ماتش ليفربول liverpool salah

رابط بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون واندررز في الدوري الإنجليزي الممتاز الخميس 23 يناير yalla shoot plus





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Dawri plus، يحل ليفربول ضيفاً ثقيلاً على ملعب "مولينوكس" لمواجهة فريق ولفرهامبتون في الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى ليفربول المتصدر لحصد ثلاث نقاط جديدة والإبتعاد أكثر بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يمتلك ليفربول 64 نقطة، ويسعى لرفع رصيده للنقطة 67 والإبتعاد بالصدارة عن ملاحقه مانشستر سيتي.





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Live kora، تذاع المباراة في تمام العاشرة 22:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الثانية عشرة عند منتصف الليل 00:00 بتوقيت الإمارات، التاسعة 21:00 بتوقيت الجزائر وتونس، الثامنة 20:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع على قناة beIN Sports HD2 والتي يمكنكم متابعة بثها المباشر على شبكة الإنترنت على تطبيق bein match.





Kora star، ومن المتوقع أن يبدأ يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مباراة ولفهرامبتون بالتشكيل التالي.





حراسة المرمى: أليسون بيكير

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – أندي روبيرستون.

خط الوسط: جورجينو فينالدوم – فابينيو – جوردان هيندرسون.

خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.



