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«قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش ليفربول الآن SALAH

الخميس 23/يناير/2020 - 09:15 م
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مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول
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حتضن ملعب مولينيو مباراة مرتقبة من العيار الثقيل بين فريقي ليفربول وولفرهامبتون مساء اليوم الخميس 23 يناير الجاري، وذلك في إطار منافسات الأسبوع الرابع والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر فضائية بي إن سبورت 2 بصوت المعلق الجزائري حفيظ دراجي، وتنطلق صافرة البداية بتمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشرة قبل منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية.
يتمركز الريدز في قمة جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 64 نقطة، وبفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، وقدم محمد صلاح وزملاءه موسماً مثالياً للغاية، حيث لعبوا 22 لقاء حتى الآن في الدوري، وتمكنوا من الفوز في 21 وتعادلوا في واحدة فقط دون تلقي أي هزيمة حتى الآن.

لعب ليفربول آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد، وكانت مواجهة مثيرة للغاية وشهدت الكثير من الأحداث، لينتهي بها المطاف بفوز الشياطين الحُمر بهدفين دون رد.

أما وولفرهامبتون فيمتلك في رصيده 34 نقطة، ويتواجد بالمركز السادس على لائحة ترتيب الدوري، خاض حتى الآن ثلاثة وعشرون مباراة، حقق الفوز في ثمانية وخسر خمسة، وحسم التعادل نتيجة ثمانِ مباريات أخريات، وكانت آخر مواجهة جمعت بين الذئاب والريدز قد انتهت بفوز الأخير بهدف وحيد دون مقابل.

يفتقد ليفربول في مباراة المقبلة لخدمات كلاً من شاكيري ولوفرين وكلاين وجيمس ميلنر ونابي كيتا، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الألماني يورجن كلوب على التشكيلة الآتية لمواجهة وولفرهامبتون.

حراسة المرمى: أليسون
الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جو جوميز – ترينت أليكساندر آرنولد
الوسط: جورجينيو فينالدوم – جوردان هندرسون – أليكس أوكسليد تشامبرلين
الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح


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