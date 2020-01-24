مصطفى شعبان: مكنتش متأكد من موهبتي في التمثيل.. وبدأت بإخراج الإعلانات





قال الفنان مصطفى شعبان، إن رحلته في عالم الفن بدأت من خلال العمل بمجال الإعلانات مع المخرج سامحح الباجوري، وذلك اثناء دراسته بكلية الإعلام، لافتًا أنه كان يتقاضى في ذلك الوقت مبلغ 100 جنيه.وأضاف "شعبان"، خلال لقاءه بالجمهور في ندوة نظمت له ضمن فعليات اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 51، أنه لم يكن يعلم بامتلاكه موهبة التمثيل، حتى انضمامه لفريق التمثيل المسرحي، حيث كان يقوم بالتمثيل والاخراج معًا، حتى تم اختياره للعمل مع الفنان محمد صبحي من وسط 4000 فرد وعمل معه لعامين.وشهدت بوابات معرض الكتاب تكثيفًا أمنيًا لاستقبال الجمهور الذي حرصوا على الحضور فى الساعات الأولى لانطلاق المعرض، ما أدى إلى وجود زحام شديد.يشار إلى أن الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب يقام تحت شعار مصر إفريقيا ثقافة التنوع بمشاركة 40 دولة وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف واختارت الدكتور جمال حمدان شخصية لها هذا العام وتضم 808 جناح عرض و900 دار نشر بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الازبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة ولأول مرة يتم اطلاق تطبيق الكترونى يساهم فى التيسير على الزائرين معرفة اماكن دور النشر وما تعرضه من الاصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.