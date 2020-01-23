تصريحات مثيرة لـ منة عرفة بعد ظهورها بملابس الشاطئ والـ Cigarettes

الفجر الفني

أثارت الفنانة الشابة منة عرفة، الجدل عبر السوشيال ميديا، بعد انتشار صورة جرئي لها بموقع التواصل الاجتماعي والتي ظهرت من خلالها وهي ترتدي مايوة وتمسك السيجار.منة عرفة، رغم صغر سنها إلى أنها أصبحت من الفنانات المثيرة الجدل وحديث السوشيال ميديا وذلك بعدما وصلت إلى مرحلة الشباب ، حيث أنها تبلغ من العمر ٢١ عام، ورغم أنها لم تتوجد بشكل كبير حاليا في أعمال دارما أو بالسينما لكن أسمها يحمل العديد من الإثارة والشوه..\وبعد صورها بالبكينييرصد أبرز تصريحات منة عرفة المثيرة للجدل1- منة عرفة قائلة: "أنا لست صغيرة أنا الأن اصبحت أم وفيلم مطب صناعي الذى لا زال عالق بأذهانكم هو من 13 عام تخيلوا وقتها عمرى كانت 10 سنوات، العمر يجرى وأرجو عدم محاسبتى على طفولتى نحن الآن فى عصر جديد.2- كما صرحت منة عرفة أنها لا تلتفت كثيرًا الى المنتقدين خاصة وأن كان الحديث غير منطقى أو عقلانى، ولكن كل الأراء تهمنى وتجعلنى أعمل بشكل مختلف حتى أرضى الجميع فالفنان لا يستطيع أن يقدم شئ دون وجود جمهوره المتحكم فى أدائه ومكانته بين الكبار.3- وقالت منة عرفة إنها لا تعرف ماذا ترتدي لكي يرتاح الناس، فدائما ما تأتيها التعليقات السلبية حتى وإن كانت ‏ترتدي ملابس عادية، فهل ترتدي اسدال حتى يرتاح المنتقدونكما قالت إنها أصبحت تشعر أن الناس يكرهونها بسبب الانتقادات الكثيرة التي تأتي لها، ولكنها في نفس الوقت ‏تحاول ألا تغضب وأن تحترم كلام الناسكما علقت منة عرفة، بعد اتهامها بأنها أجرت عملية تجميل في أنفها، مؤكدة أنها لم تفعل ذلك خاصة وأن أنفها صغير ‏ولا يحتاج لعمليات، وأنها تعتمد على الماكياج لتغيير شكلها، كما أكدت أنها لا تحاول تقليد سيلينا جوميز كما ‏يقول البعض‎.‎