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شاهد.. كيف سخر سليمان عيد من "قدام مرايتها" (فيديو)

الخميس 23/يناير/2020 - 09:35 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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نشر الفنان سليمان عيد فيديو جديد له، ظهر فيه وهو يرقص على أغنية "قدام مرايتها" للهضبة عمرو دياب، حيث استخدام مؤثرات بصرية تغير من شكله، ساخرًا من كلمات الأغنية.

يذكر أن أغنية "قدام مرايتها" غناء عمرو دياب، وكلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي طارق مدكور، ميكس وماستر طارق مدكور.

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الكلمات المفتاحية

قدام مرايتها سليمان عيد

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