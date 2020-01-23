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شاهد.. كيف سخر سليمان عيد من "قدام مرايتها" (فيديو)
الخميس 23/يناير/2020 - 09:35 م
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شيماء عطية
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نشر الفنان سليمان عيد فيديو جديد له، ظهر فيه وهو يرقص على أغنية "قدام مرايتها" للهضبة عمرو دياب، حيث استخدام مؤثرات بصرية تغير من شكله، ساخرًا من كلمات الأغنية.
يذكر أن أغنية "قدام مرايتها" غناء عمرو دياب، وكلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي طارق مدكور، ميكس وماستر طارق مدكور.
يذكر أن أغنية "قدام مرايتها" غناء عمرو دياب، وكلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي طارق مدكور، ميكس وماستر طارق مدكور.
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