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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على شخصيات وهيئات إيرانية
الخميس 23/يناير/2020 - 08:04 م
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حلمي رمضان
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فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، عقوبات جديدة على شخصين و6 هيئات إيرانية، من بينها مؤسسات مرتبطة بشركة النفط الإيرانية، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت يوم الجمعة الموافق 10 يناير الجاري، فرض عقوبات على 8 من كبار مسؤولي النظام الإيراني، الذين طوروا أهداف النظام المزعزعة للاستقرار، فضلاً عن أكبر مصنعي الصلب والألمنيوم والنحاس والحديد في إيران.
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في شهر مايو عام 2018م، أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة ضد طهران، تمهيدًا لفرض عقوبات جديدة عليها، وخاصة تلك التي تستهدف قطاع النفط الإيراني.
وتتهم أمريكا، إيران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي ورعاية الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
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