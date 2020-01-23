الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على شخصيات وهيئات إيرانية





فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، عقوبات جديدة على شخصين و6 هيئات إيرانية، من بينها مؤسسات مرتبطة بشركة النفط الإيرانية، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.





وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، قد أعلنت يوم الجمعة الموافق 10 يناير الجاري، فرض عقوبات على 8 من كبار مسؤولي النظام الإيراني، الذين طوروا أهداف النظام المزعزعة للاستقرار، فضلاً عن أكبر مصنعي الصلب والألمنيوم والنحاس والحديد في إيران.



