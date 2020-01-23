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الجبير يشارك في ندوة بعنوان "الشرق الأوسط غير المستقر"

الخميس 23/يناير/2020 - 08:02 م
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عادل الجبير
عادل الجبير
الفجر السعودي
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شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في جلسة حوارية بعنوان " الشرق الأوسط غير المستقر"، وذلك في المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في مدينة دافوس السويسرية بحضور كل من : نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وفؤاد حسين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية العراقي، وجانين بلاشيرت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق.


‏‎واستعرض خلال الجلسة دور المملكة وجهودها في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وأبرز مستجدات قضايا المنطقة.


بعد ذلك اجاب عن أسئلة واستفسار الحضور.


ومنتدى "دافوس"، مؤسسة دولية غير حكومية ولا ربحية، اشتهرت بالملتقى السنوي الذي تنظمه في يناير بمدينة دافوس السويسرية، ويجمع نخبة من رجال الأعمال والسياسيين والأكاديميين للتباحث بشأن التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم وسبل حلها.

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الكلمات المفتاحية

ندوة مدينة دافوس عادل الجبير الشرق الأوسط غير المستقر

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