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'الصحفيين': لا تهاون في حقوق الزملاء بجريدة الصباح

الخميس 23/يناير/2020 - 08:10 م
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أعلن عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحريات، تضامن النقابة الكامل مع الزملاء الصحفيين المعتصمين بمقر جريدة الصباح، المملوكة لرجل الأعمل أحمد بهجت، بعد امتناع الإدارة عن صرف مستحقاتهم المالية لمدة 6 أشهر، وتهديدها لهم بالغلق والتشريد.

وقال في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، إن مجلس النقابة سيناقش أزمة الزملاء، ويتخذ الإجراءات القانونية، خلال اجتماعه الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن مجلس النقابة لن يتهاون في حقوق الزملاء، متابعًا: "مجلس النقابة سيبحث أزمة الزملاء بكل حزم وفي أسرع وقت، ولن يتهاون في حقوقهم المالية أو الأدبية".

وكان قد أعلن الزملاء الصحفيون العاملون بمقر جريدة الصباح، دخولهم في اعتصام مفتوح داخل مقر الجريدة؛ وذلك اعتراضًا على وقف صرف رواتبهم لمدة 6 أشهر.

وتقدم الزملاء بمذكرة رسمية لنقابة الصحفيين، اليوم، أخطروا فيها المجلس دخولهم في اعتصام مفتوح، للمطالبة بحقوقهم المتوقفة، بعد تهديد إدارة المؤسسة لهم بغلق المقر، ووقف طباعة الصحيفة، على خلفية مطالبتهم بصرف الرواتب المتأخرة.

وتواصل الزملاء مع أعضاء مجلس النقابة، وأعلنوا تحرير محضر بعد قليل، بقسم شرطة الدقي، لإثبات حالة الاعتصام.

وعانى الزملاء الصحفيون من إدارة الجريدة، بسبب رفضهم التام لصرف مستحقاتهم المالية، وتعنت في حل الأزمة، بين رفض لجدولة المرتبات، أو تحديد مواعيد نهائية لصرف المستحقات، رغم التزامهم بالعمل خلال تلك الفترة.
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