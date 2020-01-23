الدولار يرتفع خلال تعاملات اليوم الخميس





ارتفعت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، أمام سلة العملات الرئيسية مع ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بجانب استمرار المخاوف حول فيروس "كرونا" الجديد، و مع تراجع اليورو بعد إعلان البنك المركزي الأوروبي الإستمرار في سياسته الحالية.





وتقرر منظمة الصحة العالمية في وقت لاحق من اليوم ما إذا كانت ستعلن عن حالة الطوارئ العالمية، بسبب توسع انتشار فيروس كورونا الصيني الذي أودى بحياة 17 شخص حتى الأن، مع مخاوف انتشاره بسبب سفر الصينيين احتفالاً برأس السنة القمرية.









وصعد سعر الدولار مقابل اليورو بنحو 0.4 بالمائة لتسجل 1.1047 دولار.





وهبط سعر الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.4 بالمائة لتسجل 109.39 ين.





وزاد سعر الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1.3107 دولار.





وارتفع سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 0.9697 فرنك.





وصعد مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل مستوى 97.750.