"إعلام فاروس" تطلق فاعليات الأسبوع التأهيلي للتدريب الميداني بمشاركة نخبة من الإعلاميين





تستعد كلية الإعلام وفنون الاتصال بجامعة فاروس بالإسكندرية تحت إشراف الدكتورة عزة عثمان عميد الكلية، إقامة فاعليات الأسبوع التأهيلي للتدريب الميداني الخاص بطلاب الفرقة الثالثة، وذلك خلال الفترة من ٢٦- ٢٨ يناير الجاري.





يشارك في الفاعلية كوكبة من المتخصصين في الوسط الصحفي والإعلامي، ومن المقرر أن يلقي المشاركون محاضرات عملية لطلاب الكلية بفنون العمل خلال فترة ما بعد التخرج، والتوعية بكيفية التعامل مع التحديات التي يواجهها سوق العمل الأعلامي خاصة خلال الفترة الأخيرة.





وتستضيف الكلية في اليوم الأول من الفاعلية كل من، علاء عبد الحسيب الكاتب الصحفي بمؤسسة الاهرام، وحسام الدين حسين المذيع بالتليفزيون المصري، كما يشارك في اليوم الثاني من الفاعلية كل من، أحمد سالم المذيع بقناة القاهرة والناس، والدكتور ناجي الشهاوي وكيل وزارة الإعلام السابق وهشام يونس وكيل نقابة الصحفيين. كما يشارك في ختام الفاعلية التي يشرف على تنظيمها كل من، حسين أبو عمر المدرس بالكلية ومدير وحدة التدريب الميداني، ونهي يوسف المعيدة بالكلية، الخبير في مجال التسويق والإعلان حازم درع، وشريف فؤاد المذيع في التليفزيون المصري ومحمد الصايم الصحفي بجريدة الجمهورية.