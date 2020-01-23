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بأوامر فايلر.. الأهلي يطلب عودة أول المعارين

الخميس 23/يناير/2020 - 07:56 م
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فايلر
فايلر
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استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الاهلي على عودة محمد شريف مهاجم الفريق المعار لنادي إنبي عقب نهاية الموسم الجاري.


ويسعي فايلر لاعادة محمد شريف من جديد للاهلي بعد المستوي الذي قدمه خلال فترة إعارته مع إنبي هذا الموسم.


وتلقى اللاعب اتصالات من جانب إدارة النادي الاهلي في الساعات الماضية للإشادة بمستواه الفني وتمت مطالبته بمواصلة عمله الجيد على المستوي الفني والتهديفي.


وينوي الاهلي عودة اللاعب من جديد بعدما قدم مستويات فنية مع إنبي عقب تسجيله 8 أهداف هذا الموسم بجانب تألقه في صناعة الأهداف لزملائه داخل الفريق.


وكان محمد شريف رحل عن صفوف الأهلى فى بداية الموسم، بسبب عدم المشاركة فى التشكيل الأساسى.

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