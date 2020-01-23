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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

الخميس 23/يناير/2020 - 07:58 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 23/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || الصين تعلن تخصيص مليار يوان لمكافحة انتشار الفيروس الجديد

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
أعلنت وزارة المالية الصينية، مساء اليوم الخميس، أنها سوف تخصص مليار يوان (145 مليون دولار)؛ لتمويل حكومة مقاطعة هوبي للمساعدة في الجهود المبذولة؛ لاحتواء تفشي فيروس كورونا جديد، الذي أصاب أكثر من 600 شخص في البلاد.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || إصابة المتظاهرين جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
أصيب عدد من المتظاهرين العراقيين، مساء اليوم الخميس، جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || تونس تستلم 6 أطفال من أبناء مقاتلي تنظيم "داعش" من ليبيا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس
أعلنت تونس، مساء اليوم الخميس، أنها تسلمت 6 أطفال من ليبيا، من أبناء المقاتلي التونسيين التايعين لتنظيم "داعش" الإرهابي، من أصل 42 طفلًا عالقًا هناك، وذلك بعد اكتمال الإجراءات التي تثبت هوياتهم.

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ليبيا كورونا الجديد فيروس كورونا الجديد داعش العراق الصين الرصاص الحي

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