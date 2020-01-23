أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الخميس

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 23/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الخميس 23/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أعلنت وزارة المالية الصينية، مساء اليوم الخميس، أنها سوف تخصص مليار يوان (145 مليون دولار)؛ لتمويل حكومة مقاطعة هوبي للمساعدة في الجهود المبذولة؛ لاحتواء تفشي فيروس كورونا جديد، الذي أصاب أكثر من 600 شخص في البلاد.

أصيب عدد من المتظاهرين العراقيين، مساء اليوم الخميس، جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.







