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أحمد قذاف الدم: ليبيا لن تستقر إلا في هذه الحالة

الخميس 23/يناير/2020 - 07:54 م
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أحمد قذاف الدم
أحمد قذاف الدم
كساب أحمد
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قال أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية سابقا، وابن عم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إن الشعب الليبي هو صاحب ليبيا وهو من سيقرر مصيره ومستقبله، لافتًا إلى أن إبعاد النظام السابق عن المشهد السياسي جريمة ترتكب في حق الشعب الليبي، خاصة أنه يمتلك خبرة كبيرة في إدارة الشأن الليبي.

وتابع "قذاف الدم"، في كلمة مذاعة ببرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن معمر القذافي الرئيس السابق للجماهيرية الليبية، كان يملك مشروعًا، لافتًا إلى أن ليبيا لن تستقر، إلا إذا كان النظام القديم جزءًا من الوطن الليبي.
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ليبيا الوضع في ليبيا القذافي اخبار مصر أحمد قذاف الدم

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