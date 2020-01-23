كارتيرون يقود مران المستبعدين في الزمالك





ويواجه الزمالك فريق مازيمبي مساء غدٍ الجمعة في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





قائمة الزمالك لمباراة مازيمبي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق مازيمبي بطل الكونغو في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها مساء غد الجمعة.



وضمت القائمة..

محمد عواد - محمد أبو جبل فى حراسة المرمى.



محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد الشافي - حازم امام في خط الدفاع.



طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف اوباما - احمد زيزو - اسلام جابر - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - اشرف بن شرقي في خط الوسط.



مصطفي محمد في خط الهجوم.



استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على قيادة مران اللاعبين المستبعدين غدا الجمعة بنفسه.ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي الكونغولي غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات.يؤدي لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بالزمالك، المستبعدون من وقائمة لقاء مازيمبي الكونغولي، مراناً في العاشرة والنصف من صباح غد الجمعة علي ملعب النادي.ومن المقرر أن يقود المران الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، حيث سيحضر من معسكر الفريق للاشراف على المران.