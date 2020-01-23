Advertisements
Advertisements
Advertisements

كارتيرون يقود مران المستبعدين في الزمالك

الخميس 23/يناير/2020 - 07:51 م
Advertisements
بوابة الفجر
هاني عصام
Advertisements
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على قيادة مران اللاعبين المستبعدين غدا الجمعة بنفسه.


ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي الكونغولي غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات.


يؤدي لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بالزمالك، المستبعدون من وقائمة لقاء مازيمبي الكونغولي، مراناً في العاشرة والنصف من صباح غد الجمعة علي ملعب النادي.


ومن المقرر أن يقود المران الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، حيث سيحضر من معسكر الفريق للاشراف على المران.


ويواجه الزمالك فريق مازيمبي مساء غدٍ الجمعة في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


قائمة الزمالك لمباراة مازيمبي
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة فريق مازيمبي بطل الكونغو في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها مساء غد الجمعة.

وضمت القائمة..
محمد عواد - محمد أبو جبل فى حراسة المرمى.

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد الشافي - حازم امام في خط الدفاع.

طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - يوسف اوباما - احمد زيزو - اسلام جابر - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - مصطفي فتحي - اشرف بن شرقي في خط الوسط.

مصطفي محمد في خط الهجوم.
Advertisements

أخبار تهمك

الأهلي يرد على قرار "كاف" بشأن الاستبدال: مخالف للوائح ويساعد أندية بعينها

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا مهما يسعد ملايين المواطنين

منذ حوالي 10 ساعات

كلوب يفاجئ زيدان.. ليفربول يطلب نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

وزارة الثقافة تكشف سر وفاة شاعر معرض الكتاب محمد حسن خليفة

منذ حوالي 5 ساعات

غدا .. عمرو اديب على Mbc MASR 2 في ظهور استثنائي

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عيب قاتل في أداء أليو بادجي بتدريب الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ردا على تجاهل فايلر.. لاعب جديد بالأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 16 دقيقة

خاص- مفاجأة في رحيل أزارو للاتفاق السعودي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

"بالدخان والبكيني".. منة عرفة تتصدر تريند جوجل (صور)

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

منذ حوالي 15 ساعة

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ يوم

زيدان يتلقى خبراً ساراً في ريال مدريد

منذ ساعة و 7 دقيقة

بأوامر فايلر.. الأهلي يطلب عودة أول المعارين

منذ أقل من نصف ساعة

صدمة مدوية.. برشلونة يعلن مدة غياب نجم الفريق

منذ ساعتين و 54 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:17 م

الأهلي يرد على قرار "كاف" بشأن الاستبدال: مخالف للوائح ويساعد أندية بعينها

خاص- مفاجأة في رحيل أزارو للاتفاق السعودي

06:08 م

ردا على تجاهل فايلر.. لاعب جديد بالأهلي يطلب الرحيل

06:07 م

عيب قاتل في أداء أليو بادجي بتدريب الأهلي

02:08 م

"بالدخان والبكيني".. منة عرفة تتصدر تريند جوجل (صور)

07:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status