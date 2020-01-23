بعد حديث نجلها باحتفالية الشرطة.. أرملة وائل طاحون: "اللي خلف مامتش"



وأضافت "عبير"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الخميس: "أنا فخورة بزوجي، وابني وزوج بنتي"، مؤكدة أن وجع الفراق كبير ومؤلم ولا أحد يشعر به مثل من هو في الوضع نفسه.



وثمنت أرملة الشهيد وائل طاحون، اهتمام وزارة الداخلية بأسر الشهداء، معلقة: "اهتمام الوزارة بيخفف عنا الآلام"، متمنية أن يكون نجلها خير استكمال لمسيرة والده.



أعربت عبير، أرملة الشهيد وائل طاحون، عن سعادتها بحديث نجلها عاطف في احتفالية عيد الشرطة عن والده الشهيد، قائلة: "اللي خلف مامتش"، لافتة إلى أن نجلها أصر على الالتحاق بكلية الشرطة بعد استشهاد والده، وزوج شقيقته.