البورصات الأوروبية تتراجع للجلسة الثالثة على التوالي





تراجعت البورصات الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بعد أعلن البنك المركزي الأوربي الإبقاء على سياسته.





وقاد الخسائر قطاع الموارد الأساسية بنسبة تراجع 2.9 بالمائة مع إغلاق غالبية القطاعات في النطاق الأحمر.





وقرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على معدلات الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير، كما أعلن بدء مراجعة استراتيجية السياسة النقدية لأول مرة منذ 2013.









وتراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 420.03 نقطة.





وهبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 7507.6 نقطة.





وخسر مؤشر "كاك" الفرنسي نحو 0.6 بالمائة ليسجل 5971.7 نقطة.





وانخفض مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 13388.40 نقطة.





وهبط سعر اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 1.1047 دولار.