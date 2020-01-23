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التعادل السلبي يحسم موقعة الفتح وضمك في الدوري السعودي

الخميس 23/يناير/2020 - 07:34 م
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الفتح
الفتح
وكالات
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حسم التعادل السلبي موقعة فريقي الفتح وضمك اليوم الخميس في المرحلة الخامسة عشر لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وظل ضمك قابعا في مؤخرة الترتيب برصيد تسع نقاط، بفارق نقطة خلف الفتح، صاحب المركز الرابع عشر (الثالث من القاع).

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما أهدرا جميع الفرص التي سنحت للاعبيهما طوال التسعين دقيقة.

واضطر ضمك للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 71 عقب طرد لاعبه نجيب عماري، غير أن الفتح أخفق في استغلال النقص العددي الذي عانى منه منافسه، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

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