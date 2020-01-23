مزارعو نجع الجزيرة يشتكون من ارتفاع الملوحة بالأرض الزراعية (فيديو)

استغاث مزارعي حوض البركة الشرقي في نجع الجزيرة بمركز البداري في محافظة أسيوط، من بوار أكثر من 100 فدان، بسبب ارتفاع نسبة المياه الجوفية والملوحة في الأرض، مما تسبب في صعوبة زراعتها، وتراكم الديون على مالكي الأرض من البنوك ووزارة الأوقاف.



ومن جانبه أكد إبراهيم سرور، مدير مديرية الزراعة في أسيوط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع على فضائية "المحور"، أن المديرية تقوم بالبحث والتنسيق مع الزملاء في وزارتي الزراعة والري والصرف الصحي، لحل هذه المشكلة، حيث تم تشكيل لجنة من قبل مسئولي الإدارة المركزي للموارد المائية والري والزراعة، وجهاز تحسين الأراضي، والباحثين في محطة بحوث العوامل، لزيارة الأراضي يوم الاثنين المقبل، لمعرفة مشكلات الفلاحين وحلها.



وأكد أن المديرية ستقوم بحل مشكلة ملوحة الأرض، بالتنسيق مع رئيس الجهاز تحسين الأراضي في وزارة الزراعة، على أن يتم تحديد موقف الفلاحين والأراضي خلال أسبوعين.

