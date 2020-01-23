مخزونات النفط والغاز الأمريكية تتراجع بأكثر من التوقعات

تراجعت مخزونات النفط والغاز الأمريكية بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، في حين صعدت مخزونات البنزين، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.





وتراجعت مخزونات النفط بمقدار 0.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 17 يناير لتتراجع إلى 428.1 مليون برميل، وكانت تقديرات تشير إلى انخفاض بنحو 0.1 مليون برميل.





وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 1.7 مليون برميل.





وهبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 2.3 بالمائة ليسجل 61.77 دولار للبرميل.





وانخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنحو 2.6 بالمائة ليسجل 55.25 دولار للبرميل.







