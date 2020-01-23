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مخزونات النفط والغاز الأمريكية تتراجع بأكثر من التوقعات
الخميس 23/يناير/2020 - 07:23 م
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وكالات
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تراجعت مخزونات النفط والغاز الأمريكية بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، في حين صعدت مخزونات البنزين، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وتراجعت مخزونات النفط بمقدار 0.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 17 يناير لتتراجع إلى 428.1 مليون برميل، وكانت تقديرات تشير إلى انخفاض بنحو 0.1 مليون برميل.
وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 1.7 مليون برميل.
وهبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 2.3 بالمائة ليسجل 61.77 دولار للبرميل.
وانخفض سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنحو 2.6 بالمائة ليسجل 55.25 دولار للبرميل.
وتراجعت مخزونات الغاز الطبيعي بمقدار 92 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 17 يناير لتسجل2947 مليار قدم مكعب، وكانت توقعات المحليين تشير إلىتراجع بنحو 88 مليار قدم مكعب.
أما على أساس سنوي، كانت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة أعلى بمقدار 554 مليار قدم مكعب في الأسبوع الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
كما كانت المخزونات الأمريكية من الغاز الطبيعي أعلى بنحو 251 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنقضي مقارنة مع متوسط الخمس سنوات.
وصعد سعر العقود الأجلة للغاز الطبيعي تسليم فبراير بنحو 1.7 بالمائة لتسجل 1.94 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
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