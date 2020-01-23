Advertisements
Advertisements
Advertisements

التنمية المحلية: خطة جمع القمامة ستراعي طبيعة الوحدات السكنية (فيديو)

الخميس 23/يناير/2020 - 07:29 م
Advertisements
قمامة
قمامة
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف خالد قاسم، متحدث وزارة التنمية المحلية، عن خطة الوزارة لجمع القمامة من العقارات والميادين والطرق، وطرق تحصيل رسوم رفع القمامة.

وقال "قاسم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "أحلام مواطن"، الذي يقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، المذاع على فضائية "المحور"، إن برنامج منظومة النظافة يهتم بالتوعية المجتمعية على مستوى المحافظات، وأهمية الحفاظ على البيئة.

وبشأن طرق التحصيل، أكد أنه سيتم مراعاة البعد الاجتماعي وطبيعة الوحدات السكنية سواء كانت في قرى أو مراكز أو أحياء سواء كانت شعبية أو متوسطة أو أحياء راقية.

وأشار إلى أن التنمية المحلية، ستراعي في تحصيل رسوم جمع القمامة، الفئات التي تعمل في محال الخردوات، التي يعد نشاطها مختلف عن محالات العصير وغيرها التي لها مخالفات بدرجة كثافة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

رفع القمامة جمع القمامة توك شو أخبار مصر

أخبار تهمك

غدا .. عمرو اديب على Mbc MASR 2 في ظهور استثنائي

منذ حوالي 4 ساعات

وزارة الثقافة تكشف سر وفاة شاعر معرض الكتاب محمد حسن خليفة

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة مدوية.. برشلونة يعلن مدة غياب نجم الفريق

منذ ساعتين و 46 دقيقة

ردا على تجاهل فايلر.. لاعب جديد بالأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا مهما يسعد ملايين المواطنين

منذ حوالي 10 ساعات

"بالدخان والبكيني".. منة عرفة تتصدر تريند جوجل (صور)

منذ ساعة و 6 دقيقة

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ يوم

زيدان يتلقى خبراً ساراً في ريال مدريد

منذ ساعة

خاص- مفاجأة في رحيل أزارو للاتفاق السعودي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة مازيمبي

منذ حوالي 6 ساعات

عيب قاتل في أداء أليو بادجي بتدريب الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

كلوب يفاجئ زيدان.. ليفربول يطلب نجم ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرد على قرار "كاف" بشأن الاستبدال: مخالف للوائح ويساعد أندية بعينها

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يشدد على عدم تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية وإدارية

المنيا تتعاقد على شراء 60 "تروسيكل" من الهيئة العربية للتصنيع لجمع القمامة

المنيا توقع عقد تأجير وتشغيل مصنع العدوة لإعادة تدوير المخلفات (صور)

بدء تشغيل مصنع العدوة لإعادة تدوير المخلفات بالمنيا

المنيا تتسلم 30 تروسيكل من الهيئة العربية للتصنيع

التنمية المحلية: هناك حوالي 1.5 مليون مصري يعمل في القمامة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:17 م

الأهلي يرد على قرار "كاف" بشأن الاستبدال: مخالف للوائح ويساعد أندية بعينها

خاص- مفاجأة في رحيل أزارو للاتفاق السعودي

06:08 م

ردا على تجاهل فايلر.. لاعب جديد بالأهلي يطلب الرحيل

06:07 م

عيب قاتل في أداء أليو بادجي بتدريب الأهلي

02:08 م

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

07:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status