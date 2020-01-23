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دورتموند يخطط لضم نجم يوفنتوس

الخميس 23/يناير/2020 - 07:26 م
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يوفنتوس
يوفنتوس
وكالات
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يخطط نادي بروسيا دورتموند الألماني لضم إيمري تشان لاعب وسط يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.



ووفقا لصحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت الإيطالية فإن تشان يفضل الانتقال لدورتموند عن الرحيل إلى إيفرتون، بعدما ابدى النادي الإنجليزي اهتمامه بضم اللاعب".



ويرغب نادي يوفنتوس في حسم مصير اللاعب الألماني في أسرع وقت ممكن، لكنه لم يكشف بعد عن العروض الرسمية التي وصلت له.



ويمتد عقد تشان مع يوفنتوس حتى 2022، لكن مشاركاته مع الفريق الإيطالي تراجعت بشكل كبير هذا الموسم حيث شارك في ثمان مباريات فقط في الدوري المحلي كما لم يخض أي مباراة مع الفريق في دوري أبطال أوروبا.
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