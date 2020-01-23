تكريم رئيس جامعة أسوان في احتفالية اليوم العالمي للتمريض (صور)

أكد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتمريض الذي نظمته نقابة التمريض بأسوان، على أهمية مهنة التمريض والعاملين بها الذين يمثلون الذراع الأيمن للمنظومة الصحية وتعد مهنة التمريض من أسمى المهن الطبية ورسالة سامية تعمل على تخفيف معاناة المرضي ومواساتهم وملائكة الرحمة حتى يتماثل المرضى للشفاء.

وأضاف غلاب، أن جامعة أسوان تقوم بدور علمي وتدريبي وتثقيفي لتخريج كوارد تمريضية من خلال كلية التمريض ومعهد التمريض بالجامعة التي يبلغ عددها 20 كلية ومعهد وذلك من خلال التدريب المستمر والعمل علي تأهيل واعداد الكوادر التمريضة المميزه لسد حاجة المستشفيات الجامعية بأسوان.



