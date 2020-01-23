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تكريم رئيس جامعة أسوان في احتفالية اليوم العالمي للتمريض (صور)

الخميس 23/يناير/2020 - 07:27 م
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الاحتفالية
الاحتفالية
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أكد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتمريض الذي نظمته نقابة التمريض بأسوان، على أهمية مهنة التمريض والعاملين بها الذين يمثلون الذراع الأيمن للمنظومة الصحية وتعد مهنة التمريض من أسمى المهن الطبية ورسالة سامية تعمل على تخفيف معاناة المرضي ومواساتهم وملائكة الرحمة حتى يتماثل المرضى للشفاء.
 
وأضاف غلاب، أن جامعة أسوان تقوم بدور علمي وتدريبي وتثقيفي  لتخريج كوارد تمريضية من خلال كلية التمريض ومعهد التمريض بالجامعة التي يبلغ عددها 20 كلية ومعهد وذلك من خلال التدريب المستمر والعمل علي تأهيل واعداد الكوادر التمريضة المميزه لسد حاجة المستشفيات الجامعية بأسوان.

وفى ختام كلمته قدم التهنئة للدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض العام بمصر وأعضاء نقابة التمريض بأسوان والعاملين بالمهنة وفى ختام الحفل كرمت نقابة التمريض بأسوان، الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب والدكتور ايهاب حنفي وكيل وزارة الصحة والدكتور كاظم محمود مدير المستشفى العسكري والدكتور عبدالله العبيدي مدير المستشفى الجامعي.
تكريم رئيس جامعة أسوان في احتفالية اليوم العالمي للتمريض (صور)
تكريم رئيس جامعة أسوان في احتفالية اليوم العالمي للتمريض (صور)
تكريم رئيس جامعة أسوان في احتفالية اليوم العالمي للتمريض (صور)
تكريم رئيس جامعة أسوان في احتفالية اليوم العالمي للتمريض (صور)
تكريم رئيس جامعة أسوان في احتفالية اليوم العالمي للتمريض (صور)
تكريم رئيس جامعة أسوان في احتفالية اليوم العالمي للتمريض (صور)
تكريم رئيس جامعة أسوان في احتفالية اليوم العالمي للتمريض (صور)
تكريم رئيس جامعة أسوان في احتفالية اليوم العالمي للتمريض (صور)
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الكلمات المفتاحية

نقابة التمريض جامعة أسوان اليوم العالمي للتمريض المهن الطبية

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