أول عابر للمانش بساق واحدة: ربنا عوضني بالسباحة (فيديو)

قال خالد حسان، أول سباح في العالم يعبر المانش بساق واحدة، إن الحادثة التي أدت لبتر إحدى قدميه هدية من الله عز وجل، معقبًا: "ربنا مش بيدي حد حاجة وحشة، والحادثة دي صححت مسار حياتي، وجعلتني أفكر في ترك بصمة في الحياة قبل أن أرحل".



وتابع "حسان"، خلال حواره ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه ينتمي لأسرة فقيرة لديها 13 طفلًا، وعندما كان يقفز من الترام لشراء اللبن وهو عمره 10 سنوات، بترت إحدى قدميه، مشيرًا إلى أن المدرسين كانوا يعطفون عليه في المدرسة، وهذا الأمر سبب له ألمًا.



ولفت إلى أنه سقط في المياه عندما كان يصطاد سمك، ولم يكن يستطيع أن يسبح، وكاد أن يموت، معقبًا: "في اللحظة دي قررت أن أسبح، وأصبحت المياه مملكتي، ربنا عوضني بالمشي على الأرض بالمشي على المياه".

