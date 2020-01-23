مصطفى بكري: عيد الشرطة مناسبة عظيمة أراد البعض تحويلها لنكبة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر اليوم احتفلت بالكامل مع رجال الشرطة بعيدهم الـ68، لافتًا إلى أن عيد الشرطة مناسبة وطنية عظيمة، أراد البعض تحويلها إلى نكبة على الوطن.



وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن رجال الشرطة مستعدين للتضحية بكل غالٍ ونفيس، وكل ما يملكون للحفاظ على الوطن، وهذه رسال لكل المتآمرين بأن الشرطة بخير، وبأن رجالها لديهم الإيمان والقوة والعزيمة والإصرار من أجل تنفيذ رسالة الشرطة على أكمل وجه.



ولفت إلى أن المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية لا تزيد رجال الشرطة إلا عزيمة وإيمانًا، لافتًا إلى أن الحرب التي وجهت للشرطة خلال الفترة الماضية كانت تستهدف الوطن بالأساس.

