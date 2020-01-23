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بعد النجاح في موسم الرياض.. مسرحية علاء الدين في أبو ظبي

الخميس 23/يناير/2020 - 07:57 م
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بوابة الفجر
ريهام كمال
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بعد النجاح الكبير في موسم الرياض في أواخر العام الماضي تعرض مسرحية علاء الدين، في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر المخرج المنفذ محمد الرٌخ، عن إنطلاق مسرحية علاء الدين، في أبو ظبي بعد النجاح الكبير في موسمي جدة، والرياض، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

وكتب "الرٌخ" قائلًا: "دعونا ننسى نجاحات الماضى ونصنع نجاحات جديده، مبروووووووووووووووك امجدى الهواري، بعد نجاح عروضنا وتميزها بموسم جده والرياض نحلق قريبًا إلى أبو ظبي".

مسرحية علاء الدين، بطولة أحمد عز، تارا عماد، سامي مغاوري، محمد ثروت، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، والفنانين الشباب بورا، مي السباعي، صلاح المنياوي.

حققت مسرحية علاء الدين نجاحًا كبيرًا في موسم الرياض في بداية عرضها، وإقبال جماهيري كبير.

وتٌعد مسرحية علاء الدين، أول تجربة مسرحية للنجم أحمد عز، ولاقى قبولًا ونجاحًا كبيرًا، واستعدادات كثيرة.
بعد النجاح في موسم الرياض.. مسرحية علاء الدين في أبو ظبي
بعد النجاح في موسم الرياض.. مسرحية علاء الدين في أبو ظبي
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