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حفل تأبين لفقيد معرض الكتاب برعاية وزيرة الثقافة

الخميس 23/يناير/2020 - 07:51 م
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بوابة الفجر
شيماء عطية
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قدمت د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التعازي لأسرة الكاتب الشاب الراحل محمد حسن خليفة، من خلال اتصال هاتفي أجراه د.شوكت المصري المدير التنفيذي للمعرض مع ابن عم الفقيد الأستاذ عادل خليفة.

وكشفت الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال٥١، عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن توجيه عبد الدايم بإقامة حفل تأبين لخليفة.

وتحدد يوم 4 فبراير موعدا لحفل التأبين في قاعة ملتقى الإبداع ببلازا 2 في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وكان الكاتب الشاب محمد حسن خليفة، وافته المنية صباح اليوم في مستشفى القوات الجوية بعد إصابته بإغماءة أثناء تواجده في دار النشر التي أصدرت مجموعته القصصية الجديدة.

وقد تبين أن سبب الإغماءة أزمة قلبية تم نقله على إثرها للمستشفى على الفور.


يذكر أن المعرض هذا العام يحمل شعار "مصر - أفريقيا.. ثقافة التنوع"، ويشهد 12 مبادرة شبابية، و12 لقاءً مع السفراء الأفارقة، و12 مبادرة أفريقية، ويأتي بمشاركة 40 دولة بزيادة ٥ دول عن الدورة السابقة، وتحل دولة السنغال ضيف شرف على الدورة ال٥١.

ووقع الاختيار على الدكتور جمال حمدان شخصية العام، ويشارك في الدورة ال٥١، 808 أجنحة عرض، بزيادة ٨٦ جناح عرض عن العام السابق، إلى جانب 900 دار نشر إضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، تضم فعاليات المعرض 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة.
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