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فوز النوبة وبورفواد وسماد السويس وتعادل بورتو في القسم الثالث

الخميس 23/يناير/2020 - 06:41 م
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بوابة الفجر
شيماء أمين
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أقيمت سبعة مباريات في إطار الجولة السادسة عشر من دوري القسم الثالث للمجموعة السابعة.

في اللقاء الأول حقق فريق النوبة فوزا مثيرا علي حساب فريق كهرباء الاسماعيلية بثلاثية مقابل هدفين، ليرتفع رصيد النوبة الي 32 نقطة، بالمركز الثالث، ويتوقف رصيد كهرباء الاسماعيلية عند 26 نقطة، بالمركز الخامس.

وفي اللقاء الثاني، تعادل فريق بورتو المتصدر، مع فريق منشية الشهداء، بدون أهداف ليرتفع رصيد بورتو إلى 37 نقطة ويرتفع رصيد الشهداء إلى 24 نقطة بالمركز السابع.

وفي اللقاء الثالث، حقق فريق بورفؤاد، فوزا مستحقا علي حساب فريق غزل السويس، بهدفين دون رد ليرتفع رصيد بورفؤاد إلى 35 نقطة، ويتوقف رصيد الغزل عند 6 نقاط في مؤخرة الجدول.

وفي اللقاء الرابع، فاز فريق رأس البر، علي حساب فريق بلدية الاسماعيلية، بهدفين لهدف ليرتفع رصيد رأس البر إلى 15 نقطة، في الكركز العاشر، وتجمد رصيد البلدية عند 13 نقطة، في المركز الحادي عشر,

وفي اللقاء الخامس، تعادل فريق مركز شباب ابو شحاته مع فريق مركز شباب ميت الخولي، بهدفين لكل فريق ويرتفع رصيد مركز شباب ابو شحاته إلى 11 نقطة، ويرتفع مركز شباب ميت الخولي الي 16 نقطة

وفي اللقاء السادس تغلب فريق سماد السويس علي نظيره فريق مركز شباب ابو صوير، بهدف نظيف، ليرتفع رصيد السماد إلى 29 نقطة، بالمركز الرابع، ويتوقف رصيد مركز شباب ابو صوير عند 13 نقطة، بالمركز الثاني عشر.

وفي اللقاء السابع، تعادل نادي دمياط مع نادي غزل دمياط، بدون أهداف ليرتفع رصيد دمياط الي 23 نقطة ويرتفع رصيد غزل دمياط الي 25 نقطة,

ترتيب المجموعة السابعة

1- بورتو 37 نقطة
2- بورفؤاد 35 نقطة
3- النوبة 32 نقطة
4- سماد السويس 29 نقطة
5- كهرباء الاسماعيلية 26 نقطة.
6- غزل دمياط 25 نقطة
7- الشهداء 24 نقطة
8- دمياط 23 نقطة
9- مركز شباب ميت الخولي 16 نقطة
10- رأس البر 15 نقطة
11- بلدية الاسماعيلية 13 نقطة
12- مركز شباب ابو صوير 12 نقطة
13- مركز شباب أبو شحاته 11 نقطة
14- غزل السويس 6 نقاط

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