موسوي: تهديد أمريكا باغتيال قائد بالحرس الثوري يكشف حقيقة استخدامها للإرهاب





قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي، مساء اليوم الخميس، إن تهديد الولايات المتحدة باغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري "يكشف حقيقة استخدام الحكومة الأمريكية للإرهاب".





وصرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية، في بيان ردًا على مستشار الشأن الإيراني في وزارة الخارجية الأمريكية براين هوك، والذي هدد بإغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قاآني: بأن "تصريحات هذا المسؤول هي إعلان رسمي وكشف صارخ للإرهاب، التي تستخدمه حكومة الولايات المتحدة".





هذا ووصف عباس موسوي مقاربة النظام الأمريكي في الأعمال الإرهابية بأنه "علامة على الضعف واليأس والارتباك في أوساط مسؤوليه"، مديناً هذه التصريحات البغيضة والأعمال الإرهابية، مطالباً المجتمع الدولي بإدانة هذه التصريحات والاعمال الأمريكية.





وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، حظر دخول الإيرانيين إلى البلاد بتأشيرات التجارة والاستثمار.





وأفادت دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية: بأن "حظر تأشيرات (E1 وE2) يعود إلى إنهاء معاهدة الصداقة مع إيران في أكتوبر 2018، الدولة المستهدفة بعقوبات أمريكية بسبب برنامجيها النووي والصاروخي"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.





هذا وتشهد العلاقات الأمريكية الإيرانية توترًا كبيرًا منذ وصول دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، والذي قرر في مايو 2018 الانسحاب بشكل منفرد من الاتفاق النووي المُبرم بين إيران وقوى عالمية في 2015، وأعاد فرض العقوبات على طهران.





ويذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية، قد أعلنت في أول الشهر الجاري، قتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال الإيراني قاسم سليماني ، وعدد من مرافقيه، وردت إيران بعدها بأيام بقصف قواعد أمريكية في العراق.



