HD كورة KSa مشاهدة مباراة الاهلي والرائد بث مباشر kora live يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والرائد

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الخميس 23/يناير/2020 - 06:34 م
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الاهلي والرائد
الاهلي والرائد
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يخوض فريق الأهلي السعودي بقيادة مديره الفني كريستيان جروس مباراة قوية للغاية ضد نظيره الرائد على ملعب الملك عبد الله ببريدة، وذلك اليوم الخميس الموافق 23 يناير، في إطار منافسات المرحلة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019/20.

 

ويقدم موقع الفجر الرياضي لزواره رابط مشاهدة مباراة الأهلي والرائد بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر فضائية السعودية الرياضية 1، وأسندت مهمة التعليق على الأحداث للمعلق عبد الله الغامدي، وتنطلق صافرة البداية بتمام الساعة الثامنة وعشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة.

 

يدخل أهلي جدة المواجهة القادمة وهو متواجداً بالمركز الثالث على لائحة ترتيب فرق الدوري السعودي برصيد 26 نقطة، حصدهم من خوض 14 مباراة، تمكن من الفوز في ثمانية وتلقى أربع هزائم، وحسم التعادل نتيجة مباراتين فقط.

 

أما الرائد فيحل بالمركز الرابع بجدول الترتيب وفي جعبته 26 نقطة، خاض حتى الىن 14 مواجهة، فاز في ثمانية وخسر خمسة وتعادل في مباراة وحيدة.

 

سيكون اللقاء هاملَ للغاية بالنسبة للإمبراطور الذي يسعى لتحسين ترتيبه في المسابقة المحلية وملاحقة النصر صاحب الوصافة برصيد 30 نقطة، ولا شك أن الثلاثي الهلال والنصر والأهلي دائماً ما تتسم المنافسة بينهما بالندية والإثارة، وسيخوض الأهلي المواجهة بمعنويات عالية خاصةً بعد بلوغه دور النصف نهائي من بطولة كأس الملك بانتصاره على الوحدة بنتيجة 2/1.


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