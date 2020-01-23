Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شووت Ahli Today مشاهدة مباراة الاهلي والرائد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLINE

الخميس 23/يناير/2020 - 06:32 م
Advertisements
مشاهدة مباراة الاهلي والرائد
مشاهدة مباراة الاهلي والرائد
Advertisements

ساعات قليلة تفصلنا عن قمة الجولة الخامسة عشر بين اهلي جدة والرائد السعودي، يرغب كل من الاهلي والرائد في الفوز بمباراة الليلة والظفر بالثلاث نقاط كاملة من أجل فك الشراكة بين الفريقين حيث يتعادل الناديين في عدد النقاط في المركز الثالث والرابع تواليا.

 

يبحث عشاق الساحرة المستديرة من حول العالم وخاصة محبي ومشجعين عمر السومة وأهلي جدة في الوقت الراهن عن التفاصيل المتعلقة بمباراة الاهلي والرائد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين

 

سنكون معكم في تغطية مواعيد أهم المباريات والقنوات الناقلة لها، ونقدم لكم مواعيد أهم البطولات الكبرى،تقام المباراة في تمام 20:10 بتوقيت المملكة العربية السعودية، بما يوافق الساعة 19:10 بتوقيت مصر وفلسطين.

 

القنوات الناقلة لمباراة اهلي جدة والرائد في بطولة الدوري السعودي والمعلق المحدد للتعليق على اللقاء..

 

تنقل مباراة الاهلي الرائد عبر قنوات الكأس الرياضية السعودية الناقلة الرسمي لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث ستنقل المباراة من خلال قناة Kas Sport HD 1 بصوت المعلق عبد الله الغامدي.


 

Advertisements

أخبار تهمك

صدمة مدوية.. برشلونة يعلن مدة غياب نجم الفريق

منذ ساعة و 19 دقيقة

عيب قاتل في أداء أليو بادجي بتدريب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقى خطابا رسميا من "الكاف" بشأن الاستبدال

منذ ساعتين و 29 دقيقة

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ يوم

عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة مازيمبي

منذ حوالي 4 ساعات

ردا على تجاهل فايلر.. لاعب جديد بالأهلي يطلب الرحيل

منذ 41 دقيقة

خاص- مفاجأة في رحيل أزارو للاتفاق السعودي

منذ 39 دقيقة

صالح جمعة يصدم الأهلي بقرار ناري

منذ حوالي 8 ساعات

غدا.. عمرو أديب على MBC MASR 2 في حلقة استثنائية

منذ حوالي 3 ساعات

وزارة الثقافة تكشف سر وفاة شاعر معرض الكتاب محمد حسن خليفة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا مهما يسعد ملايين المواطنين

منذ حوالي 8 ساعات

كلوب يفاجئ زيدان.. ليفربول يطلب نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

كيكي سيتين أمام أصعب امتحان مع برشلونة

منذ ساعة و 8 دقيقة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:08 م

خاص- مفاجأة في رحيل أزارو للاتفاق السعودي

ردا على تجاهل فايلر.. لاعب جديد بالأهلي يطلب الرحيل

06:07 م

كلوب يفاجئ زيدان.. ليفربول يطلب نجم ريال مدريد

05:05 م

عيب قاتل في أداء أليو بادجي بتدريب الأهلي

02:08 م

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

07:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status