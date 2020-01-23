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داعية عن الزواج الثاني: "الدنيا مش وردي" (فيديو)

الخميس 23/يناير/2020 - 06:32 م
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الشيخ إبراهيم رضا
الشيخ إبراهيم رضا
كساب أحمد
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قال الشيخ إبراهيم رضا، الداعية الإسلامي، إن الزواج الثاني في الطبقة المتوسطة في الغالب لا يكتمل، لافتًا إلى أن قيام الزوج بالزواج مرة ثانية ليس جرم، وهو بذلك استخدم شيء مباح.

ولفت "رضا"، خلال حواره ببرنامج "وبكرة أحلى"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، إلى أن الزواج الثاني مباح إذا دعت الضرورة التي قد تعني احتياج الزوج لصديقة، مشيرًا إلى أن الزوجة الأولى عليها أن لا تطلب الطلاق وتجاهد، خاصة إذا كان هناك أطفال، معقبًا: "الدنيا مش وردي".

وأضاف: "قمصة الزوجة عمال على بطال خطأ كارثي، والزواج الثاني ليس خطيئة، ومركب الحياة الزوجية لن يسير إذا وقفنًا لبعض على الوحدة، فكرة الكرامة بين الزوجين مش موجودة".

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داعية إسلامي توك شو الشيخ إبراهيم رضا الزواج الثاني أخبار مصر

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