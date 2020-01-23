بدء التحقيقات مع زوج نانسي عجرم في قضية قتل الشاب السوري

بدأت أولى جلسات التحقيق مع فادي الهاشم زوج المطربة اللبنانية نانسي عجرم في قصر العدل في بعبدا بجبل لبنان، اليوم الخميس، وذلك للاستماع إلى أقواله في القضية المتعلقة بحادثة اقتحام منزله من قبل الشاب السوري محمد الموسى وقتله.

وكانت القاضية غادة عون ادعت على الهاشم بتهمة القتل بموجب المادة 547 التي تتراوح مدة عقوبتها من 15 إلى 20 سنة معطوفة على المادة 229 التي تعطي أسبابا تخفيفية إذا ثبت أن القتل جاء كدفاع عن النفس.

وتواجد محامو كلا الطرفين في أولى جلسات التحقيق لبدء النظر في القضية.