داعية إسلامي لـ الشرطة: "جزاكم الله خيرًا عنا" (فيديو)

هنأ الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، أبناء الشرطة بعيد 25 يناير، قائلًا: "نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت أبناء الشرطة المصرية على الحق دائمًا، وأن يجعلهم مفاتيح للخير ومغاليق للشر، وأن يستخدمهم ولا يستبدلهم".



ووجه "عبدالمعز"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء اليوم الخميس، رسالة للشرطة المصرية، قائلًا: "جزاكم الله خيرًا يا رجال الشرطة الأوفياء النبلاء، ربنا يجازيكم عنا خير الجزاء، ويجعلكم ممن قال فيهم الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وسلم، عينان لا تمسهم النار؛ عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل أبنائنا من رجال الشرطة الذين رحلوا عنا أن يرزقهم مرافقة الأنبياء، وأن يجعلهم في مرتبة الشهداء".

