محدث.. أسعار الحديد اليوم الخميس 23-1-2020





أسعار الحديد اليوم

تباينت أسعار الحديد اليوم الخميس 23-1-2020، مع زيادة الحوافز خلال الشهر الجاري من قبل الشركات والموزعين من أجل تحريك حالة الركود الضاربة بسوق مواد البناء في مصر، وتستعرض بوابة الفجر أخر تحديث للأسعار:

أخر تحديث لأسعار الحديد





سجل سعر حديد عز اليوم 10250 جنيهًا للطن





سجل سعر حديد المصريين 10050 جنيهًا للطن





سجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن





سجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن

سجل سعر حديد بشاي 10 آلاف و200 جنيها للطن





سجل سعر حديد المراكبي 9.650 آلاف للطن





سجل سعر حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن





سجل سعر حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن





سجل سعر حديد الجارحي اليوم 9650 جنيها للطن





سجل سعر حديد السويس 10050 جنيها للطن





سجل سعر حديد مصر ستيل 9550 جنيها للطن.









أسعار الحديد في الأسواق





حديد عز 10150 جنيهًا

حديد بشاي 10050 جنيهًا

حديد الجارحي 9900 جنيهًا

حديد المراكبي 9750 جنيهًا

حديد المصريين 9950 جنيهًا

السويس للصلب 10ألاف جنيه

حديد العتال 9800 جنيهًا



