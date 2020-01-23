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محدث.. أسعار الحديد اليوم الخميس 23-1-2020
الخميس 23/يناير/2020 - 06:25 م
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الفجر الاقتصادي
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أسعار الحديد اليوم
تباينت أسعار الحديد اليوم الخميس 23-1-2020، مع زيادة الحوافز خلال الشهر الجاري من قبل الشركات والموزعين من أجل تحريك حالة الركود الضاربة بسوق مواد البناء في مصر، وتستعرض بوابة الفجر أخر تحديث للأسعار:
أخر تحديث لأسعار الحديد
سجل سعر حديد عز اليوم 10250 جنيهًا للطن
سجل سعر حديد المصريين 10050 جنيهًا للطن
سجل سعر حديد العتال 10 آلاف و100 جنيها للطن
سجل سعر حديد عطية 10 آلاف و100 جنيهًا للطن
سجل سعر حديد بشاي 10 آلاف و200 جنيها للطن
سجل سعر حديد المراكبي 9.650 آلاف للطن
سجل سعر حديد سرحان 10 آلاف و100 جنيه للطن
سجل سعر حديد المعادي سجل 10 آلاف جنيه للطن
سجل سعر حديد الجارحي اليوم 9650 جنيها للطن
سجل سعر حديد السويس 10050 جنيها للطن
سجل سعر حديد مصر ستيل 9550 جنيها للطن.
أسعار الحديد في الأسواق
حديد عز 10150 جنيهًا
حديد بشاي 10050 جنيهًا
حديد الجارحي 9900 جنيهًا
حديد المراكبي 9750 جنيهًا
حديد المصريين 9950 جنيهًا
السويس للصلب 10ألاف جنيه
حديد العتال 9800 جنيهًا
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