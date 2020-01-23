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والدة أحد الشهداء: تكريم السيسي خفف عنا آلم الفراق (فيديو)

الخميس 23/يناير/2020 - 06:33 م
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السيسي
السيسي
هدى عبدالرازق
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أعربت راندة محمود، والدة الشهيد عمر القاضي، عن سعادتها لتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأسر الشهداء، قائلة: "مبسوطة الحمد لله.. ونشكر الرئيس السيسي".

وأشارت "راندة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الخميس، إلى أن ثناء الرئيس السيسي على تربيتها لنجلها أسعدها كثيرًا، معقبة: "الريس شكرني على تربية عمر.. ودي حاجة فرحتني أوي".

وأكدت والدة الشهيد عمر القاضي، أن تذكر الدولة بقيادة الرئيس السيسي، لنجلها الشهيد وزملائه يخفف حدة الفراق وألمه على أسر الشهداء، معلقة: "بنحس أن أولادنا موجودين، وممشيوش".
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