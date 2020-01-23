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البحوث الإسلامية توضح حكم النوم على جنابة حتى الصباح

الخميس 23/يناير/2020 - 06:27 م
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ارشيفية
ارشيفية
محمود الجلاد
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تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول "ما حكم النوم على جنابة حتى الصباح؟".

وأجاب مجمع البحوث عبر الفيسبوك، أن من السنة المبادرة إلى الاغتسال بعد الجماع، ويجوز أن ينام الإنسان أو يأكل أو يشرب وهو جنب، لكن الأولى أن لا ينام أو يأكل أو يباشر أي عمل إلا بعد أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءا كوضوئه للصلاة؛ لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه، وتوضأ للصلاة، متفق عليه.

وعن عمار بن ياسر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ" رواه أحمد، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
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الكلمات المفتاحية

شرب حكم النوم جنابة البحوث الإسلامية الاغتسال

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