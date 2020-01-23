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جيفري: التحالف الدولي مستعد لحوار مع الحكومة العراقية

الخميس 23/يناير/2020 - 06:11 م
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المبعوث الأمريكي إلى سوريا - جيفري
المبعوث الأمريكي إلى سوريا - جيفري
الفجر
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صرح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، جيمس جيفري، مساء اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي، بأن "التحالف الدولي مستعد لنقاش مع حكومة العراق حول دور قواته"، لافتاً إلى "المخاوف العراقية من عودة تنظيم داعش مرة أخرى"، واقترح أن يكون "لحلف شمال الأطلسي (الناتو) دور أكبر في العراق".

وعلق المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، على قرار البرلمان بطرد القوات الأمريكية من العراق، قائلاً: "قرار البرلمان غير ملزم لنا، والاتفاق بشأن قواتنا كان مع حكومة بغداد".

واتخذ مجلس النواب العراقي القرار في أعقاب اغتيال الولايات المتحدة الأمريكية للجنرال الإيراني قاسم سليماني، بالقرب من مطار بغداد الدولي، فجر يوم الجمعة الموافق 3 ينايؤ.

وأعلن جيمس جيفري، أن "التحالف الدولي سيلتقي يوم الأربعاء القادم في كوبنهاغن؛ لبحث مستقبل الحرب على داعش".

وفي الملف السوري، أكد المبعوث الأميركي أن "التحالف الدولي يواصل عملياته ضد تنظيم داعش في سوريا"، مشيراً إلى أنه "يجب القيام بالضغط على نظام بشار الأسد لوقف الهجمات على إدلب".

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الكلمات المفتاحية

جيفري العراق الحكومة العراقية التحالف الدولي

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