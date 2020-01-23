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إخلاء سبيل الأم المتهمة بتعذيب نجلها في الدقهلية
الخميس 23/يناير/2020 - 06:25 م
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محمد كشك
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أخلت نيابة دكرنس في محافظة الدقهلية، مساء اليوم الخميس، سبيل الأم المتهمة بتعذيب نجلها بالحرق والتصوير عاريا، وذلك عقب اتهام طليقها لها في محضر رسمي، بعد أن استمعت النيابة العامة لأقوالها.
وكشفت والدة الأم المتهمة بتعذيب نجلها، انفصالها عن زوجها منذ 4 سنوات، لافته إلى أنها ترغب في أن يُنتقل الطفل للعيش مع والده.
وكشفت والدة الأم المتهمة بتعذيب نجلها، انفصالها عن زوجها منذ 4 سنوات، لافته إلى أنها ترغب في أن يُنتقل الطفل للعيش مع والده.
واعترفت الأم نصًا في التحقيقات أمام النيابة، أنها قامت بتعذيب نجلها لإرغامه على العيش مع والده، موضحة أنها قامت بتعذيب الطفل بـ4 لسعات في جسده، وصورته عاريا في الحمام.
وحرر سائق بميت مجاهد التابعة لمركز دكرنس، ضد طليقته، يتهمها فيه بتعذيب نجلهم ذو الـ١٣ عامًا، وكيه بالنيران وتصويره عاريا بالحمام.
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