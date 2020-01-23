إخلاء سبيل الأم المتهمة بتعذيب نجلها في الدقهلية

واعترفت الأم نصًا في التحقيقات أمام النيابة، أنها قامت بتعذيب نجلها لإرغامه على العيش مع والده، موضحة أنها قامت بتعذيب الطفل بـ4 لسعات في جسده، وصورته عاريا في الحمام.



