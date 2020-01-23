نقابة الإعلاميين تهنئ الرئيس السيسي ورجال الشرطة بعيدهم

هنأ مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة رئيس اللجنة التأسيسية للنقابة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء م حمود توفيق وزير الداخلية، وكل رجال الشرطة المصرية بعيد الشرطة المصرية، والموافق 25 يناير.



