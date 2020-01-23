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نقابة الإعلاميين تهنئ الرئيس السيسي ورجال الشرطة بعيدهم
الخميس 23/يناير/2020 - 06:15 م
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ميسون أبو الحسن
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هنأ مجلس نقابة الإعلاميين، برئاسة الدكتور طارق سعدة رئيس اللجنة التأسيسية للنقابة، الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكل رجال الشرطة المصرية بعيد الشرطة المصرية، والموافق 25 يناير.
وقال الدكتور طارق سعدة في بيان له: "تعيش الدولة المصرية حياة آمنة مستقرة، بفضل جهود أبنائها من رجال الشرطة الأوفياء، الذين يقدمون كل غال ونفيس، من أجل وطننا العظيم".
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