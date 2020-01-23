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"حماية المستهلك" يلغي إجازة الجمعة للعاملين بالجهاز

الخميس 23/يناير/2020 - 06:15 م
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جهاز حماية المستهلك
جهاز حماية المستهلك
الفجر الاقتصادي
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قرر اللواء الدكتور  راضي عبدالمعطى رئيس جهاز حماية المستهلك أنه بدءًا من هذا الأسبوع،  تم اعتبار يوم الجمعة يوم عمل للعاملين بالجهاز، مع الاستعداد تام لتلقي شكاوى المواطنين عبر جميع وسائل تلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات القانونية نحو حلها.
 
كما أشار إلى أن الجهاز يستهدف من خلال فريق عمله أداء دوره من خلال محاور عمل مختلفة، مؤكدًا أهمية تفعيل الرقابه المجتمعية فى إطار متواز مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية، مؤكدًا أن وعى المستهلك يلعب دورًا هامًا ومحوريًا فى منظومة ضبط الأسواق.

أكد عبدالمعطى أن جهاز حماية المستهلك يعمل وفق خطة استراتيجية محددة الأهداف والرؤى والآليات لتواكب كافة المتغيرات والمستجدات على الساحة المجتمعية بفكرغير تقليدي.

يأتى ذلك  في إطار استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس  عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن منظومه ضبط الأسواق والتعامل مع شكاوى المواطنين وأهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايه المستهلك.

وتأكيدا على ما جاء بالبرنامج الشامل للحكومة الذى أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذى يستهدف إيجاد آليات غير تقليدية للتعامل مع شكاوى المواطنين وضرورة اتخاذ كافه الإجراءات العاجلة التي تسهم في ضبط الأسواق.

وأيضًا فى ضوء توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بإتخاذ كافة الإجراءات التى تسهم فى صون وحماية حقوق المواطنين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والرقابة التموينية لاتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضبط الأسواق.

وأهاب رئيس الجهاز بالمواطنين الإبلاغ عن أى ممارسات سلبية ضارة بحقوقهم الاستهلاكية  أو أي معلومات بشأنها.

أوضح عبدالمعطى أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن19588، أو رقم  الواتس آب( المواطن رقيب)  01281661880 و ايضًا من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG أو على صفحته بالفيسبوك (الصفحه الرسميه لجهاز حمايه المستهلك بمصر) أو من خلال فرع الجهاز (96 شارع احمد عرابي – المهندسين ).
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