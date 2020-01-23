جيفري: من الممكن فرض عقوبات جديدة ضد بشار الأسد





قال المبعوث الأمريكي الخاص بالشؤون السوري جيمس جيفري، مساء اليوم الخميس، إنه من الممكن أن نفرض عقوبات جديدة ضد الرئيس السوري بشار الأسد.





وذكر المبعوث الأمريكي جيمس جيفري، أن "الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات جديدة ضد الرئيس السوري بشار الأسد"، موضحاً أن "واشنطن وحلفاءها الأوروبيين سيناقشون الأسبوع المقبل في بروكسل، إمكانية فرض عقوبات جديدة على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد".





وقال جيمس جيفري : إني "سأذهب إلى مدينة بروكسل الأسبوع المقبل؛ للحديث عن العقوبات والقضايا الاقتصادية الأخرى المتعلقة بمواصلة الضغط على نظام الأسد، وسنتحدث مع الأوروبيين الذين ينفذون بالطبع، عقوبات ضد نظام الأسد ويفكرون في فرض عقوبات إضافية، لذلك سنجري حواراً حول ذلك".





ومن ناحية أخرى، أفاد المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري: بأن "تحالف محاربة تنظيم داعشالإرهابي (المحظور في روسيا)، مستمر في مهمته بشمال شرق سوريا"، مضيفاً "لا نشهد زيادة في أنشطة تنظيم داعش في شمال شرق سوريا".



