تكريم تامر حسني بمجلة علاء الدين بمؤسسة الأهرام (صور وفيديو)

كرم منذ قليل الفنان تامر حسني، بقاعة نجيب محفوظ في مؤسسه الأهرام.





ومنح عبدالمحسن سلامه رئيس مجلس إدارة الأهرام درع التكريم للفنان تامر حسني ، عن مجمل أعماله الفنية .





وحضر الندوة رئيس مجلس إدارة الأهرام وعدد من الأطفال وطلاب المدارس وسط نخبة من الإعلاميين والصحفيين، حيث حرص تامر على نصحهم بالاهتمام بمستقبلهم والاجتهاد في حياتهم ، وقدم حسني خلال الندوة عدد من الأغاني وحرص على إلتقاط الصور التذكارية مع الأطفال وأولياء أمورهم وسط أجواء من البهجة والفرحة.