Advertisements
Advertisements
Advertisements

خاص- مفاجأة في رحيل أزارو للاتفاق السعودي

الخميس 23/يناير/2020 - 06:08 م
Advertisements
وليد ازارو
وليد ازارو
محمد الصو
Advertisements
أعلن نادي الاتفاق السعودي، عن إتمام التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وجاء رحيل أزارو عن الأهلي، بسبب هبوط مستواه الفني وفسح المجال لقيد السنغالي أليو بادجي الوافد الجديد في القائمة المحلية والإفريقية بدلًا منه.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، عن حقيقة وجود بند يتيح للنادي السعودي، شراء اللاعب بصفة نهائية عقب انتهاء الإعارة، فضلًا عن تجديده على عقود للأهلي لمدة موسمين أخريين.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن عقد إعارة أزارو للاتفاق السعودي، لا يحمل أي بنود تتيح بيع اللاعب بصفة نهائية، على أن يعود للمارد الأحمر في صيف 2020.

كما نفى المصدر، توقيع أي عقود جديدة بين اللاعب والنادي الأهلي كما تردد مؤخرًا بتوقيع عقود جديدة لمدة موسمين، وأنه مازال يتبقى للاعب عام آخر بخلاف ما سيلعبه في صفوف الاتفاق حتى نهاية الموسم الجاري".

ومن المنتظر أن يظهر أزارو في أولى مشاركاته مع الاتفاق السعودي، ضد الاتفاق السعودي، بالمباراة المقرر لها عصر غدٍ الجمعة ضمن مباريات دوري وكأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي التونسي، مساء الأحد المقبل على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف المتصدر النجم الساحلي التونسي برصيد 9 نقاط، ويحل الهلال السوداني ثالثًا برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد بلاتينيوم ستارز بمؤخرة الجدول برصيد نقطة وحيدة وخرج من المنافسة.
Advertisements

أخبار تهمك

صدمة مدوية.. برشلونة يعلن مدة غياب نجم الفريق

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة مازيمبي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. متعب يصدم الأهلي بسبب الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مرتضي منصور يفاجئ جماهير الزمالك بهذا التصريح

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. عمرو أديب يظهر على قناة جديدة خلال 24 ساعة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

صالح جمعة يصدم الأهلي بقرار ناري

منذ حوالي 8 ساعات

كلوب يفاجئ زيدان.. ليفربول يطلب نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

كيكي سيتين أمام أصعب امتحان مع برشلونة

منذ ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عيب قاتل في أداء أليو بادجي بتدريب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يتلقى خطابا رسميا من "الكاف" بشأن الاستبدال

منذ ساعتين و 26 دقيقة

ردا على تجاهل فايلر.. لاعب جديد بالأهلي يطلب الرحيل

منذ 38 دقيقة

خاص- مفاجأة في رحيل أزارو للاتفاق السعودي

منذ 36 دقيقة

انطلاق قناة الزمالك.. تردد قناة الزمالك الجديد ZAMALEK TV على "نايل سات" وكيفية استقبالها

منذ يوم

وزارة الثقافة تكشف سر وفاة شاعر معرض الكتاب محمد حسن خليفة

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يصدر قرارا مهما يسعد ملايين المواطنين

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:08 م

خاص- مفاجأة في رحيل أزارو للاتفاق السعودي

كلوب يفاجئ زيدان.. ليفربول يطلب نجم ريال مدريد

05:05 م

ردا على تجاهل فايلر.. لاعب جديد بالأهلي يطلب الرحيل

06:07 م

عيب قاتل في أداء أليو بادجي بتدريب الأهلي

02:08 م

صدمة مدوية.. برشلونة يعلن مدة غياب نجم الفريق

05:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status