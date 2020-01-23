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أبو الغيط: تصريحات إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية "مرفوضة"

الخميس 23/يناير/2020 - 06:05 م
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أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
أ ش أ
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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن التصريحات الصادرة عن القيادات الإسرائيلية مؤخرًا حول احتمال ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية في الأغوار وشمال البحر الميت "مرفوضة ومُدانة"، وتعكس مستوى غير مسبوق من الرعونة السياسية لدى القيادات الإسرائيلية، سواء في الحكم أو المعارضة.

وقال" أبو الغيط"، في تصريحاتٍ للصحفيين المعتمدين لدى الجامعة العربية اليوم الخميس: "إن هذه المواقف الأخيرة هي انعكاس لحالة من المزايدات الانتخابية التي تجتاح إسرائيل منذ أكثر من عام، ومن الخطر الشديد الزج بالقضية الفلسطينية في معترك الألاعيب الانتخابية، والمصالح السياسية الضيقة للقيادات الإسرائيلية الذين يفتقرون إلى الحس الكافي بالمسئولية حيال خطورة الموقف واحتمالات انفجاره بصورة غير متوقعة في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ هذه السياسات".

وأضاف: أن القانون الدولي واضحٌ في هذا الخصوص، وإن إقدام إسرائيل على إعلان ضم الجولان في السابق لم يُغير من حقيقة كونها أرضاً محتلة في نظر القانون الدولي والغالبية الكاسحة من دول العالم، ومن ثمَّ فإن هذه المواقف والسياسات الإسرائيلية بشأن ضم أجزاء من الضفة لن يكون لها تأثيرٌ عمليّ على الوضعية القانونية لهذه الأراضي بوصفها أرضاً محتلة، ولن تؤدي سوى إلى مزيد من التصعيد وتقويض فرص الحل السلمي في المستقبل".
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الكلمات المفتاحية

مرفوضة الضفة الغربية إسرائيل أحمد أبو الغيط أجزاء

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