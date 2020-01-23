الكشف عن أسعار تذاكر السوبر المصري



وتم الإعلان عن طرح تذاكر مباراة كأس السوبر المصري في أبوظبي التي تقام في ستاد محمد بن زايد بتاريخ 20 فبراير 2020 .

وتقام مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك يوم ٢٠ من الشهر المقبل بالامارات



وجاءت أسعار التذاكر بالجنيه المصري على النحو التالي:



فئة كبار الزوار 2150 جنيه

فئة مميزة 1510 جنيه

فئة أولى 860 جنيه

فئة ثانية 645 جنيه

فئة ثالثة 325 جنيه

فئة رابعة 215 جنيه وتم الإعلان عن طرح تذاكر مباراة كأس السوبر المصري





ويستعد الزمالك لخوض مباراة قوية أمام مازيمبي الكونغولي غدا الجمعة بدوري أبطال إفريقيا، في حين يستقبل الأهلي نظيره النجم الساحلي التونسي يوم الأحد القادم.

كشف مجلس أبوظبي الرياضي اليوم الخميس بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم فيما يتعلق بتذاكر السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.