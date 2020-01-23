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الكشف عن أسعار تذاكر السوبر المصري

الخميس 23/يناير/2020 - 05:56 م
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الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
هاني عصام
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كشف مجلس أبوظبي الرياضي اليوم الخميس بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم فيما يتعلق بتذاكر السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

وتم الإعلان عن طرح تذاكر مباراة كأس السوبر المصري في أبوظبي التي تقام في ستاد محمد بن زايد بتاريخ 20 فبراير 2020 .

وتقام مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك يوم ٢٠ من الشهر المقبل بالامارات

وجاءت أسعار التذاكر بالجنيه المصري على النحو التالي:

فئة كبار الزوار 2150 جنيه
فئة مميزة 1510 جنيه
فئة أولى 860 جنيه
فئة ثانية 645 جنيه
فئة ثالثة 325 جنيه
فئة رابعة 215 جنيه

ويستعد الزمالك لخوض مباراة قوية أمام مازيمبي الكونغولي غدا الجمعة بدوري أبطال إفريقيا، في حين يستقبل الأهلي نظيره النجم الساحلي التونسي يوم الأحد القادم.
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