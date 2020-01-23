"هنا مصر" محمود حافظ يروي بطولات الشهداء في احتفال عيد الشرطة

شارك الفنان محمود حافظ، أوبريت تمثيلي يروى من خلالها بطولات شهداء الشرطة، وكان هو البطل الرئيسي، وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحفل، وذلك ضمن فعاليات إحتفال عيد الشرطة الـ68.



وتحدث محود حافظ، خلال الأوبريت التمثيلي، "هنا مصر، رجالة مصر اللي حموها في كل العصور، ستات مصر اللي صبرت وكافحت كانت في ضهر رجالتها كتفها في كتفهم، ستات مصر اللي خلفت وربت وعلمت ووقت الفدا ضحت".



وتابع محمود حافظ: "ستات وبنات بلدنا كانو دايمًا شايلين بلدنا في عينيهم، مصر أغلى من جميع الناس".



وبعدها قامت فنانات شابة بأداء الأوبريت عن بطولات نساء مصر مع الشهداء الأبرار من ذويهم، مع الفنان محمود حافظ، بطل الأوبريت.

